تكريم خريجي دورات الصاعقة والمهام الخاصة والكورنيت والطيران المسير ببنغازي

شهد معسكر 302 الصاعقة ببنغازي حفل تكريم خريجي دورة الصاعقة، دورة المهام الخاصة، الكورنيت، الطيران المسير بحضور آمر كتيبة المهام الخاصة للواء 128 معزز وضباط وضباط صف اللواء وآمر جناح ومعلمين دورة الصاعقة وعمليات اللواء طارق بن زياد المجحفل، وهيئة القضاء والسيطرة إضافةً إلى إدارة التدريب العسكري.

كما تم خلال الحفل تكريم الخريجين عن دورة امراء السرايا مدفعية والتي تحصل فيها الرائد سالم بوزريية على الترتيب الأول، كما كُرم ملازم اول أنس عبد الكريم لتحصله على الترتيب الأول عن دورة أمراء سرايا دبابات حيث ينطوي كل الخريجين تحت إمرة كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء 128 معزز.