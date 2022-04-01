السفير الإيطالي: محادثات إيجابية لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي

قال السفير الايطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، إن المحادثات بين ممثلين عن شركة “كونسورتيوم إينيس” الإيطالية ووزير النقل محمد الشهوبي، تركزت على الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، عن تغريدة للسفير الإيطالي على حسابه بتويتر.

ونوهت الوكالة إلى أن الأعمال الموكلة إلى “كونسورتيوم إينيس” الإيطالية لإعادة إعمار المطار، تم تعليقها عدة مرات بسبب النزاع المسلح الذي جعل المطار يمثل خط المواجهة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020.

وأوضحت الوكالة، أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، واحدة وطنية والأخرى دولية، مع كافة مرافق المطار تسمح بافتتاح هذا المطار.

وبحسب “نوفا”، يعد استئناف المشروع الذي تم حصل على خطابات اعتماد من البنك المركزي الليبي، أحد أكثر النتائج الملموسة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، وبعثة رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى طرابلس في 6 أبريل 2021.

يشار إلى أن مطار طرابلس الدولي أغلق صيف 2014 بعد تعرضه لأضرار في الاشتباكات التي جرت بين مجموعات مسلحة في العاصمة.