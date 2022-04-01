شلل يضرب مراكز العزل.. مطالبات بالمستحقات المالية المتأخرة منذ 18 شهراً

حمّل مديرو مراكز العزل والفلترة بالمنطقة الغربية والوسطى، الحكومة مسؤولية عزوف الطواقم الطبية والطبية المساعدة والتسييرية عن أداء مهامها، بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ 18 شهراً.

وأخلى مديرو المراكز في بيان، الجمعة، مسؤوليتهم القانونية والإنسانية عن الشلل الذي يصيب المراكز، داعين الجهات المسؤولة والأجهزة الرقابية لصرف مستحقات العاملي المتأخرة منذ أشهر، رغم المبالغ المرصودة للتعامل مع الجائحة.

يُذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوحدة أكدت بعد استلام مهامها أنها ستعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية للعاملين الصحيين في مراكز العزل، عقب اعتماد التصنيف الجديد لمراكز العزل، إلا أنها ظلت وعوداً لم تُنفّذ رغم الميزانية المرصودة لمكافحة الجائحة.

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