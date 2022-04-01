الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بحلتها الجديدة

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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، مساء اليوم الجمعة بمدينة طرابلس ، رفقة وزيري التعليم العالي ، والدولة للإتصال والشؤون السياسية، في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بحلتها الجديدة.

بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة على الفيسبوك قام الدبيبة بجولة تفقدية داخل مقر القناة. اطلع خلالها على أعمال التطوير والصيانة التي شهدتها إدارات وأقسام القناة. لتنطلق برؤية وهوية بصرية جديدة.

في حين تخلل حفل إطلاق القناة تكريم قدامى الإعلاميين بقناة ليبيا الوطنية.

وفي سياق ليس ببعيد شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، الاربعاء الماضي ، بمدينة طرابلس، في أعمال اختتام المجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2022م ، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة خطة البلديات للعام الحالي.

وأكد الدبيبة في كلمته، أن حكومة الوحدة الوطنية عاقدة العزم على تفعيل اللامركزية. ودعم الإدارة المحلية، وأهم جوانب ذلك يتمثل في استكمال نقل الاختصاصات وتحصيل الإيرادات المحلية،

في حين نوه إلى وضع الضوابط والأدوات القانونية، وكذلك أن تكون هناك نسبة جيدة من ميزانية التنمية للبلديات التي حُدِّدت قيمتها بـ 2.5 مليار دينار وفق معايير فنية تحدّدها وزارة الحكم المحلي.

في حين قام وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال اللقاء بإعطاء رئيس الحكومة. ملخصًا عن نتائج الاجتماع الأول للإدارة المحلية والتوصيات الصادرة بخصوصه.

وفي سياق أخر سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضي مسودة. قانون الانتخابات التي أعدتها اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.