مباشرة التحقيق في واقعة الاستيلاء على مبالغ مخصصة لنازحين من جنوب طرابلس

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ تولت التحقيق في واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية مصروفة للنازحين من جنوب العاصمة.

وأوضح المكتب أن جملة الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة أسفرت عن إثبات واقع الاستيلاء على مبلغ مالي قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثـمانمائة دينار؛ من قبل عميد البلدية السابق؛ والمراقب المالي المشرف على الحسابات.

وأكد مكتب النائب العام أن الإجراءات أسفرت عن إثبات رد جزء من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتي الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وأضاف أن المحقق انتهى إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية ؛ كان أخصها الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.