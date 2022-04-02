رئيس الحكومة الليبية: نتمنى أن يكون شهر رمضان فرصة للتكاتف ونبذ الخلافات

قدم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، التهنئة إلى الشعب الليبي بحلول شهر رمضان المعظم.

وقال باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أتقدم باسم الحكومة الليبية، بأحر التهاني وأطيب الأماني للشعب الليبي وللأمة الأسلامية جمعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف باشاغا:” نسأل الله تعالى خلال هذه الأيام المباركة أن يجمع شمل الليبيين ويعزز روح التسامح والوحدة بينهم”.

وتابع:” ندعو الله أن يحفظ هذا البلد العزيز من كل سوء ويحميه من كل مكروه، ونتمنى أن يكون الشهر الكريم هو فرصة لتوحيد صفوفنا ونبذ الفرقة والخلافات والتكاتف من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

واستطرد باشاغا:” نتمنى أن يكون الشهر الكريم فرصة للنهوض بليبيا إلى أعلى المستويات”.