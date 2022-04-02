وزير الداخلية يهنأ كافة الأجهزة الأمنية والشُّرطية بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة كافة الأجهزة الأمنية والشُّرطية ومنتسبي وزارة الداخلية خاصة، وأبناء الشعب الليبي عامة، بحلول شهر رمضان المبارك.

وكان أبوزريبة، في تدوينة سابقة له، قد قال: “من أولوياتي العمل على تنفيذ القانون رقم (6) وتنفيذ جدول المرتبات؛ ليكون حافزاً لأعضاء هيئة الشرطة، بالإضافة لاستحداث ميزات خاصة للضباط الذين سيعملون في مدن بعيدة عن مدنهم، كالسكن وغيرها من الميزات التي تساعدهم على أداء واجباتهم بأكمل وجه، وبذل المزيد من العطاء في سبيل أمن ليبيا”.