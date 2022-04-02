الحويج في تونس لبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج ، مع وزيرتي التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، والصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي ، آلية مراجعة وتفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس، والعمل باتفاقية شهادة المطابقة بين البلدين، وإنشاء منطقة حرة مشتركة بينهما، وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء له بالعاصمة تونس ، بحسب بيان وزارة الاقتصاد بموقع فيسبوك، الجمعة.

كما تناول اللقاء سبل رفع مستوى الصادرات بالتنسيق بين مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية، وكذلك تنظيم وضبط حركة السلع والأدوية والمعدات الطبية بين البلدين.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمة، إلى التعاون التاريخي بين البلدين وضرورة البدء بمرحلة جديدة تهدف إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحقيق التبادل الاقتصادي،

كما أكد على أهمية دعم وتفعيل الغرفة الليبية التونسية المشتركة للنهوض بالقطاع الخاص، وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية في إطار تنشيط قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، بالاضافة الى طرحه المشكلات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين في تونس وسُبل تذليلها