الغرياني: تمكين المحكمة العليا من السلطة استنساخ للتجربة المصرية

قال المفتي المعزول من مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، إن تمكين المحكمة العليا من السلطة استنساخ للتجربة المصرية لتنصيب حاكمًا عسكريًا سيسيًا رقم 2″، على حد تعبيره.

وأضاف الغرياني، في كلمة له بحضور عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وعماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم:” يجب التمسك بخيار الانتخابات وحث الحكومة على إجرائها في الموعد الذي عاهدتنا به”، على حد قوله.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة أن تعين الحكومة على ذلك ليتأتى لها أداء الانتخابات في موعدها وبما يضمن نزاهتها ونجاحها، بحسب تعبيره.

وتابع:” نداء الميادين والهتافات بلا للتمديد صارت شعار هذه المرحلة وليست خاصة بمجلسي الدولة والنواب”، وهذه الهتافات تعم كل جسم جديد مقترح من البعثة الأممية التي تلوح لنا هذه الأيام بتسليم الحكم إلى المحكمة العليا” على حد ادعائه.

واستطرد:” يريدون أن يدخلوا ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة وهم لا يعيشون إلا على هذه المراحل الانتقالية”.

ولفت إلى أن تمكين المحكمة العليا هو باب من أبواب التمديد والخداع الذي عودتنا عليه الهيئات الدولية”.

ونوه بأنه يدعو كافة القوات الفاعلة والحيوية في الساحات أن ترفض تمكين المحكمة العسكرية من السلطة، متابعا:” لدينا آلاف الرجال والنساء معتقلون في سجون لا تحفظ الكرامة ويُعذبون ويُهانون مثل سجن جهاز الردع بمعيتيقة”.

واختتم كلمته قائلا:” أهون ما سمعته من أصناف التعذيب أن المسجونين يوضعون في غرفة مكتظة ينامون فيها بالمناوبة”.