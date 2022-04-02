العفو الدولية تطالب بالتحقيق عاجلآ في قضايا الإعدام خارج القضاء

اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة الليبية بالتقاعس في محاسبة المسؤولين على عملية الإعدام التي تقع خارج نطاق القضاء على يد التشكيلات المسلحة في ليبيا،

واستدلت المنظمة في اتهامها بما حدث للشاب الطيب الشريري الذي تمت تصفيته في أحد شوارع مدينة مصراتة في شهر مارس الماضي،.

كما انتقدت المنظمة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني الحكومة الليبية بعدم تقديمها الجناة إلى العدالة، واصفةً إعدام “الشريري” بالحدث الصادم الذي يُمثّل عواقب مميتة لإفلات الجماعات المسلحة من العقاب في ليبيا – حسب وصفها.

وعددت منظمة العفو الدولية في تقريرها عشرات الأحداث من عمليات الإعدام خارج القضاء والاعتقال خارج إطار القانون في ليبيا، وركزت هذه المرة على ما نسبته للقوة الأمنية المشتركة،.

كما حذرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي ديانا الطحاوي من خطورة الإفلات من العقاب الذي تحظى به التشكيلات المسلحة، دون عقاب لفترة طويلة،

وحثت الحكومة الليبية أن تحقق في أسرع ما يمكن وبفعالية في قضايا الإعدام خارج القضاء، وأن تحاسب مقترفي هذه العمليات