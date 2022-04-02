نيجيريا تستقبل 129 مهاجراً كانوا عالقين في ليبيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا المعروفة باسم “نيما”

،أنها استقبلت – أمس الجمعة- 129 مهاجراً نيجيرياً، في مطار “مورتالا محمد الدولي” في العاصمة “لاغوس”،

وذكرت إنهم “أُعيدوا من ليبيا بعد أن تقطعت بهم السبل”- وفقاً لما نقلته جريدة الغارديان.

كما أكد مسؤولون بمكتب لاغوس الإقليمي للوكالة، أن النيجيريين العائدين من ليبيا من قبل المنظمة الدولية للهجرة، قد وصلوا صباحاً على متن طائرة بوينغ تابعة لشركة البراق الليبية،

وأن من العائدين 31 ذكراً والبقية من النساء والأطفال الرضع، ومن بين العائدين 3 ذكور يعانون من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

ومن الجدير بذكره، أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه المنظمة الدولية، وتتعاون في إطاره دول انطلاق المهاجرين ومنها نيجيريا، ودول العبور وأبرزها ليبيا بالتنسيق مع دول المقصد في قارة أوروبا، التي يلجأ إليها مئات آلاف المهاجرين من أفريقيا وآسيا.