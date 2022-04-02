ليبيا الان

نيجيريا تستقبل 129 مهاجراً كانوا عالقين في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا المعروفة باسم  “نيما”

،أنها استقبلت – أمس الجمعة- 129 مهاجراً نيجيرياً، في مطار “مورتالا محمد الدولي” في العاصمة “لاغوس”،

وذكرت إنهم “أُعيدوا من ليبيا بعد أن تقطعت بهم السبل”- وفقاً لما نقلته جريدة الغارديان.

 كما أكد مسؤولون بمكتب لاغوس الإقليمي للوكالة، أن النيجيريين العائدين من ليبيا من قبل المنظمة الدولية للهجرة، قد وصلوا صباحاً على متن طائرة بوينغ تابعة لشركة البراق الليبية،

وأن من العائدين 31 ذكراً والبقية من النساء والأطفال الرضع، ومن بين العائدين 3 ذكور يعانون من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

 ومن الجدير بذكره، أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه المنظمة الدولية، وتتعاون في إطاره دول انطلاق المهاجرين ومنها نيجيريا، ودول العبور وأبرزها ليبيا بالتنسيق مع دول المقصد في قارة أوروبا، التي يلجأ إليها مئات آلاف المهاجرين من أفريقيا وآسيا.

الوسوم

129 مهاجراً الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا نيجيريا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك