رويترز: النفط الليبي ينخفض 50 ألف برميل يومياً

أظهر مسح لمستويات إنتاج النفط على مستوى الدول المنتسبة لمنظمة أوبك، أن إنتاج النفط الليبي قد انخفض بمقدار 50 ألف برميل يومياً، بسبب إغلاق حقول نفط في مطلع شهر مارس الماضي، كما تراجع إنتاج نيجيريا بحوالي 100 ألف برميل يومياً، إثر حوادث دفعت السلطات إلى إعلان القوة القاهرة في منطقتي “بوني” و”نهر براس”.

كما أوضح المسح الذي أجرته وكالة رويترز للأنباء، أن زيادة إنتاج أوبك عموماً من النفط لم تصل في شهر مارس إلى المستوى الذي يستهدفه اتفاق مع الحلفاء فيما يُعرف بأوبك بلص، وقوبلت زيادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين بتراجع في إنتاج أعضاء أفارقة منهم ليبيا ونيجيريا.

وفي دول أفريقيّة أيضاً وجد المسح أن الإنتاج لم يزد في غينيا الاستوائية وفي الغابون، وعزا السبب إلى عدم وجود طاقة إنتاج إضافية، بالمقابل وحّد انقطاع الإنتاج من أثر زيادة إنتاج أوبك من قبل كبار المنتجين، ووجد المسح أن أكبر زيادة في مارس بلغت 110 آلاف برميل يومياً وجاءت من السعودية،

فيما قدمت كلٌ من الكويت والعراق زيادات أصغر بلغت 30 ألف برميل يومياً، بينما أضافت الإمارات 10 آلاف برميل يومياً.

ومن الجدير بذكره، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، قد أنتجت 28.54 مليون برميل يومياً في مارس، بزيادة 90 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، لكن ذلك يقل عن زيادة 253 ألف برميل يومياً نص عليها اتفاقها مع حلفاء من بينهم روسيا ضمن ائتلاف أوبك+.