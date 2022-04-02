النائب العامر يأمر بحبس عميد بلدية العواتة ومراقبها المالي لسرقتهما مخصصات النازحين

أمر النائب العام، الصديق الصور، بحبس عميد بلدية العواتة والمراقب المالي بالبلدية لسرقتهما 549 ألف دينار من مخصصات النازحين.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن المتهمين ثبت ردهما لجزء من مبالغ المال العام وتزويرهما للمحررات الرسمية والعرفية”.

وأوضح بيان النائب العام، أن المبالغ كانت مصروفة للنازحين جنوبي طرابلس إلى النطاق الإداري لبلدية العواتة سنة 2019 وما بعدها.

وتابع البيان:” أن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تولت مباشرة التحقيق في واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية المصروفة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين القاطنين جنوبي مدينة طرابلس إلى النطاق الإداري لبلدية العواتة سنة 2019 ومابعدها.

ولفت البيان إلى أن جملة الإجراءات الرامية أسفرت إلى جمع الأدلة عن إثبات واقع الاستيلاء على مبلغ مالي قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثـمانمائة دينار، من قبل عميد البلدية السابق، والمراقب المالي المشرف على الحسابات، فضلاً عن رد جزءًا من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتي الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وبذلك انتهى المحقق إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية، كان أخصها الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية”.