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مركز الرقابة على الأغذية: ضبط كمية من اللحوم الفاسدة بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بضبط كمية لحوم فاسدة خلال حملة على إحدى الأسواق في طرابلس.

جاء ذلك خلال حملة أمس الجمعة، برفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع فيسبوك.

 كما تم العثور أيضآ على لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة الى لحوم ظاهر عليها علامات فساد.

 وقد سجل مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عدم وجود شهادات صحية مع بعض العاملين في السوق، وافتقار الثلاجات للنظافة العامة، إضافة إلى وجود كميات من الكبدة المجمدة المحظور تداولها،

مع خلط بين أصناف اللحوم والفواكه بالمخالفة للاشتراطات الصحية متمثلة في التخزين الجيد، وأيضا وجود صبغات مجهولة المصدر مضافة إلى اللحوم المصنعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

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صحيفة الساعة 24

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