«بوابة الوسط» ترصد خارطة الغلاء في ليبيا مع حلول رمضان

رصدت «بوابة الوسط» على مدار الأسبوع الماضي خارطة موجة الغلاء التي طالت السلع الأساسية في مدن ليبية مع حلول شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع الأزمة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا.

وحسب جولة لمراسلي «بوابة الوسط» في عدد من المدن الليبية في مختلف أنحاء البلاد، فقد قفزت أسعار اللحوم بمستويات تتراوح بين (5 و13 دينارًا)، وتضاعفت بعض السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت ومعجون الطماطم، فيما كسرت بعض السلع موجة الارتفاعات مثل البيض والأرز اللذين انخفضا في طرابلس، والمكرونة والبيض اللذين سجلا تراجعًا في زوارة، وكذلك هبوط أسعار التمور في الجنوب الليبي.

ويقول المواطن صالح علي، من سبها «هناك ارتفاع جنوني في المواد الغدائية الأساسية مثل الزيت الذي يعتبر أساسيًا في الطهي والذي وصل سعره إلى قرابة 15 دينارًا للزجاجة الواحدة سعة لتر وكانت لا تتعدى خمسة دنانير في العام الماضي»، وأضاف «الأسرة ربما تستهلك في رمضان زجاجة كاملة كل يومين».

وتقول مبروكة الفلاني إنها جاءت من أجل شراء لوازم شهر رمضان فوجدت أسعار كل السلع مرتفعة مثل الدقيق والأجبان إلى جانب العصائر، وتضيف «هذه المواد نستخدمها كثيرًا في شهر رمضان وللأسف نحن نعاني من قلة السيولة والشراء في الشهر الكريم يكون يوميًا وبكميات كثيرة».

أما محمد سعد، صاحب محل تجاري، فيعترف بأن المواطن يقول إن «ارتفاع الأسعار يأتي من التجار الموردين للسلع وتجار الجملة، وهم من يسيطر على الأسعار، والدولة لا تراقب الأسعار ولا تطبق قوانين البيع والشراء»، بيد أن

عبدالكريم مهدي، تاجر جملة ومورد، يرجع موجة الغلاء إلى «ارتفاع سعر الدولار في المصرف المركزي أثناء فتح اعتماد التوريد حيث يقدر الدولار بمبلغ 4.450 دينار وهذا فرق كبير مقارنة بالفترة التي كان فيها سعر الصرف دينارًا ونصف الدينار للدولار، ناهيك عن ارتفاع أسعار العمالة والنقل».

– الغلاء يضاعف أسعار الدقيق والزيت واللحوم في زوارة

– الدقيق يقود «موجة الغلاء» في طرابلس.. والأرز والبيض يكسران القاعدة

– اللحوم والدواجن تتصدر موجة غلاء أسعار السلع الأساسية في بنغازي

– قفزة كبيرة في أسعار اللحوم والدجاج بدرنة قبل رمضان

– «بوابة الوسط» ترصد أسعار اللحوم والسلع الأساسية في بني وليد قبل رمضان

– الغلاء يضرب الخضراوات بدينار.. والفواكه بدينارين في سرت

– الغلاء يكوي الليبيين: اتهامات للتجار وتحركات حكومية لتخفيف المعاناة

في غضون ذلك، تحاول حكومة الوحدة الوطنية احتواء أزمة غلاء الأسعار التي تجتاح البلاد، ويوم الخميس الماضي قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

ونص القرار رقم 376 لسنة 2022، على تحديد سعر السلع وفق الآتي:

– مكرونة (كيلو) 3 دنانير.

– الأرز (كيلو) بسعر 3.5 دينار.

– الدقيق (قنطار) 2.8 دينار.

– زيت عباد الشمس (لتر) 8 دنانير.

– زيت ذرة (لتر) 10 دنانير.

– طماطم معلب (400 غرام) 3 دنانير.

– بيض (بدون تغليف) 11 دينارًا.

– حليب (لتر) 3.5 دينار.

وفي خطوات حكومية أخرى لاحتواء ارتفاع الأسعار، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج تخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، كما دعا الحويج إلى ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل، بل وبحث الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي في ضبط السوق المحلية، ومراقبة الأسعار، خلال لقاء مع رئيس الجهاز السبت الماضي. في المقابل، يطالب صندوق موازنة الأسعار بضرورة إعادة تفعيل دوره كـ«سلة غذائية للمواطنين»، وينتظر متابعون للأسواق الليبية تفعيل الخطوات التي دعت إليها الحكومة لاحتواء موجة التضخم الذي ضرب الأسواق الليبية.

ويقول الباحث الاقتصادي علي الصلح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «المتغيرات الداخلية والخارجية تنعكس على أسعار السلع الأساسية في ليبيا»، ويوضح «المتغيرات الداخلية تتمثل في ارتفاع التكاليف وزيادة عرض النقود»، منوهًا بأن الأسباب الخارجية هي «ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وارتفاع تكاليف النقل، وارتفاع سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات»، وأوضح أن «ارتفاع الأسعار يعكس مدى قدرة الدينار الليبي في مواجهة عدد السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها».

وفيما يلي ترصد «بوابة الوسط» معدلات ارتفاع الأسعار في عدد من المدن الليبية قبل شهر رمضان:

طرابلس: قفزة الدقيق وانخفاض الأرز والبيض

تصدرت أسعار الدقيق قائمة الارتفاعات في العاصمة طرابلس بقيمة 18 دينارًا، في حين كسر سعر الأرز والبيض موجة صعود الأسعار بانخفاضات غير متوقعة. ورصدت «بوابة الوسط» زيادة في لحم الأبقار بـ7 دنانير، ليرتفع سعر الكيلو إلى 45 دينارًا مقابل 38 دينارًا، الشهر الماضي، أما الخروف (الوطني) فقد صعد ليصل إلى ما بين 43 و47 دينارًا مقابل أسعار مارس التي تراوحت بين 32 و33 و35 دينارًا (حسب المناطق)، في حين ارتفع كيلو لحم القعود بفارق 7 دنانير ليسجل ما قيمته 35 دينارًا مقارنة بسعره السابق، البالغ 28 دينارًا، وكذلك زاد سعر الدجاجة الواحدة إلى 12 دينارًا مقابل أسعار الشهر الماضي التي تراوحت بين 8 و9 دنانير.

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، ارتفع سعر 25 كيلو دقيق إلى 56 دينارًا مقابل السعر السابق في شهر فبراير الماضي، البالغ 38 دينارًا، وصعد صندوق الطماطم إلى 38 دينارًا مقابل سعره السابق 24 دينارًا، وزاد سعر لتر زيت الطعام بواقع 4 دنانير ليصل إلى 12 دينارًا مقابل 8 دنانير، وكيلو السكر إلى 3.5 دينار مقارنة بسعره السابق، البالغ دينارين اثنين. وفق ما رصده مراسل «بوابة الوسط». لكن ووسط موجة الغلاء التي تجتاح طرابلس والمدن الليبية، كان اللافت هو انخفاض سعر الأرز إلى 3 دنانير مقابل السعر السابق، البالغ 6 دنانير، وكذلك انخفاض طبق البيض إلى أسعار تتراوح بين 11 و12 دينارًا مقابل السعر السابق البالغ 16 دينارًا، وهو ما أرجعه تجار إلى ارتفاع الحرارة.

زوارة: اللحوم ترتفع 15 دينارًا.. والبيض بالضعف

وصلت قيمة الزيادة إلى 15 دينارًا في سعر لحم الخروف الوطني، وكما الحال في العاصمة طرابلس كان الانخفاض من نصيب أسعار البيض. وقال متعاملون وأرباب أسر اتصلت بهم «بوابة الوسط»، إن سعر لحم الأبقار زاد بواقع 7 دنانير، ليرتفع إلى 45 دينارًا مقابل 38 دينارًا في فبراير الماضي، أما الخروف (الوطني) فقد قفز بواقع 15 دينارًا ليصل إلى 50 دينارًا مقابل 35 دينارًا سجله في الشهر الماضي، وكذلك زاد سعر الدجاجة الواحدة إلى 12 دينارًا مقابل 8 دنانير.

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، تضاعف سعر كيلو دقيق إلى 4 دنانير مقابل السعر السابق في شهر فبراير الماضي، البالغ دينارين اثنين، كما زاد سعر لتر زيت الطعام بواقع 6.5 دينار ليصل إلى 13 دينارًا مقابل 7.5 دينار.وصعدت علبة الطماطم إلى 4 دنانير مقابل سعرها السابق 2.5 دينار، كما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 4 دنانير مقارنة بسعره السابق، البالغ 2.5 دينار، وكان الارتفاع أيضًا من نصيب الأرز الذي وصل إلى 4 دنانير للكيلو مقابل 3 دنانير الشهر الماضي.

ورغم موجة الغلاء، جاء انخفاض سعر طبق البيض إلى 11 دينارًا مقابل السعر السابق البالغ 13 دينارًا، وهو ما أرجعه تجار إلى ارتفاع الحرارة، كما انخفض أيضًا سعر 400 غرام مكرونة إلى 11 دينارًا مقابل 13 دينارًا.

بنغازي: اللحوم والزيت والدقيق يرهق الأسر

تصدرت الارتفاعات في أسعار لحوم الأبقار بواقع 13 دينارًا، والدواجن بقيمة 10 دنانير في بنغازي. ورصدت «بوابة الوسط» قفزة في لحم الأبقار بـ13 دينارًا، ليرتفع سعر الكيلو إلى 45 دينارًا مقابل 32 دينارًا، الشهر الماضي، أما الخروف (الوطني) فقد صعد بواقع 10 دنانير ليصل إلى 50 دينارًا مقابل 40 دينارًا، وكذلك زاد سعر الدجاجة الواحدة إلى 25 دينارًا مقابل 15 دينارًا الشهر الماضي.

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، ارتفع سعر لتر زيت الطعام بواقع 6 دنانير ليصل إلى 13 دينارًا مقابل 7 دنانير، وكيلو الدقيق إلى 4 دنانير مقابل دينارين اثنين، وكيلو السكر إلى 4 دنانير مقارنة بسعره السابق والبالغ 3 دنانير. وكذلك الأرز الذي ارتفع إلى 4 دنانير للكيلو الواحد مقابل 3 دنانير، كما زادت علبة معجون الطماطم إلى 5 دنانير مقابل 2.5 دينار، وفق ما رصده مراسل «بوابة الوسط». وطالت ارتفاعات الأسعار أيضًا كيس المكرونة (400 غرام) الذي صعد إلى 3.5 دينار مقارنة بـ1.5 دينار، أما طبق البيض فقد ارتفع إلى 16 دينارًا مقابل 13دينارًا الشهر الماضي.

درنة: لحم الأبقار يقفز إلى 47 دينارًا

وصلت معدلات الزيادة في أسعار لحوم الأبقار والخروف (وطني) خلال شهر واحد ما بين 8 دنانير و12 دينارًا في الكيلو الواحد في مدينة درنة. وقال لـ«بوابة الوسط» مستهلكون من بين أرباب الأسر في المدينة إن سعر كيلو لحم الأبقار(عجل) ارتفع بواقع 12 دينارًا ليصل إلى 47 دينارًا مقابل 35 دينارًا قبل شهر، في أعلى سعر رصدته «بوابة الوسط» بين المدن الليبية التي جرى رصدهاـ وكذلك صعد سعر كيلو لحم الخروف (الوطني) الذي تراوح سعره بين 48 و50 دينارًا مقابل 42 دينارًا الشهر الماضي، كما زاد سعر لحم الدجاج بواقع 8 دنانير إلى 20 دينارًا مقابل 12 دينارًا، والبيض إلى 18 دينارًا مقابل 11 دينارًا بفارق 7 دنانير.

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، زاد سعر لتر الزيت بواقع 5 دنانير لتصل إلى 13 دينارًا مقابل 8 دنانير، وكيلو الدقيق إلى 3 دنانير مقابل دينارين، وكيلو السكر إلى 3.5 دينار مقابل 2.5 دينار. وكذلك الأرز الذي ارتفع إلى 4 دنانير للكيلو مقابل 3 دنانير. وكذلك سعر علبة معجون الطماطم إلى 4.5 دينار مقابل 2.5 دينار. وبلغ سعر كيس المكرونة (400 غرام) 2.5 دينار مقارنة دينارين اثنين الشهر الماضي، حسب شهادات من داخل السوق في درنة.

أجدابيا: اللحوم والزيت على رأس «قائمة الغلاء»

تصدرت الارتفاعات في أسعار اللحوم وزيت الطعام قائمة الغلاء بواقع 5 دنانير في مدينة أجدابيا. ورصدت جولة لمراسل «بوابة الوسط» في المدينة، صعودًا في سعر كيلو لحم الخروف (الوطني) بواقع خمسة دنانير إلى 40 دينارًا مقابل 35 دينارًا الشهر الماضي، وبالفارق نفسه زاد سعر الدجاج إلى 25 دينارًا مقابل 20 دينارًا الشهر الماضي.

وعلى صعيد سلة السلع الأساسية، زاد سعر لتر زيت الطعام بواقع 5 دنانير ليصل إلى 12 دينارًا مقابل 7 دنانير، وكيلو الدقيق إلى 4.5 دينار مقابل 2.5 دينار، وكيلو السكر إلى 4.5 دينار مقارنة بسعره السابق والبالغ 3 دنانير. وكذلك الأرز الذي ارتفع إلى 4.5 دينار للكيلو مقابل 3 دنانير، كما زادت علبة معجون الطماطم إلى 4.5 دينار مقابل 3 دنانير، حسب تجار في أسواق أجدابيا.

وطالت ارتفاعات الأسعار أيضًا كيس المكرونة (اسبيقة التونسية) الذي صعد إلى 3.50 دينار مقارنة بدينارين اثنين الشهر الماضي، ومكرونة (الحراجيم بمختلف أنواعها) إلى 2.50 مقابل 2.00 دينار، وكيس الشوربة (ربع كيلو) الذي بلغ 3 دنانير مقابل دينارين اثنين، وعلبة الحليب إلى 4.5 دينار مقابل 4 دنانير، وعلبة شاي الزهراء إلى 7 دنانير مقابل 5 دنانير الشهر الماضي.

بني وليد: معدلات غلاء أقل

ارتفعت أسعار السلع الغذائية في أسواق بني وليد، مقارنة بالأسعار المسجلة قبل شهر، وكانت بني وليد هي الأقل في مستويات الارتفاع بين المدن الليبية التي رصدتها «بوابة الوسط» في فئة اللحوم، كان ارتفاع الأسعار الأكبر في كيلو الخروف الوطني الذي سجل ارتفاعًا بفارق 8 دنانير، ليبلغ سعر الكيلو 45 دينارًا مقابل 37 الشهر الماضي، في حين ارتفع سعر كيلو الدجاج بفارق 3 دنانير، مسجلًا 12 دينارًا مقابل 9 دنانير قبل شهر.

أما عن السلع الأساسية، فقد تراوحت ارتفاعات الأسعار بين 0.25 دينار و2.5 دينار؛ إذ بلغ سعر كيلو الدقيق 3.75 مقابل 2.75 الشهر الماضي، والسكر زاد 1.5 دينار إلى 4.5 دينار مقابل 3 دنانير، وأرز «النور» ارتفع إلى 4.5 دينار مقابل 4.25 دينار، ومكرونة الأميرة إلى 2.25 دينار مقابل دينارين، وارتفعت مكرونة «اسبيقة» إلى 3.25 دينار مقابل 2.5 دينار. كذلك صعد سعر الزيت الجيد إلى 9.5 دينار مقابل 8.5 دينار الشهر الماضي، وطماطم «البستان» إلى 5 دنانير مقابل 3.5 دينار، وارتفع سعر البيض إلى 15 دينارًا مقابل 13.5 دينار الشهر الماضي.

سرت: الخضرات ترتفع دينارا والفواكه دينارين

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، ارتفاعًا بسوق الخضراوات في سرت، قبل أيام من حلول شهر رمضان. وفي جولة لمراسل «بوابة الوسط» بأسواق سرت، قال أصحاب محلات خضراوات إن الارتفاعات بلغت أكثر من دينار واحد في أسعار الخضراوات ودينارين لأسعار الفاكهة.

سبها: ارتفاعات اللحوم وانخفاض التمور

قفز سعر الكيلو لحم الأبقار إلى 45 دينارًا، وهو يعتبر مهمًا جدًا في وجبة الشربة الليبية إلى جانب لحوم الإبل التي وصلت إلى 30 دينارًا، والدجاج 20 دينارًا للدجاجة الواحدة، وفي وادي الشاطئ ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية حسب تأكيدات عدد من المواطنين، مثل زجاجة الزيت التي ارتفعت إلى 12 دينارًا للتر، وقنطار الدقيق الذي بلغ سعره حوالي 280 دينارًا.

في المقابل، وحسب تأكيدات مواطنين كان الانخفاض من نصيب التمور، إذ تراجعت بعض الأصناف إلى 6 و7 و10 دنانير مقابل 15 دينارًا وأكثر العام الماضي، ويوضح تاجر تمور، «نعاني من ركود هذا العام في تسويق التمر بسبب وقف التصدير إلى الخارج بقرار من وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية وهذا الذي تسبب في انخفاض أسعار التمور بشكل كبير جدًا وغير متوقع».