ليبيا.. طقس معتدل على الغرب وبقايا غبار بالجو على الشرق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال على معظم المناطق الغربية, مع وجود أتربة عالقة بالجو في بعض المناطق الشرقية, ودرجات الحرارة تتجه للارتفاع بداية من الاثنين على غالبية مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الممتدة من رأس جدير إلى الخمس وتكون جنوبية غربية على بقية المناطق وتتحول الأحد إلى شرقية نشطة السرعة مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 19 و24 درجة مئوية على المناطق الممتدة من رأس جدير إلى الخمس، فيما تسجل ما بين 26 و30 درجة على مناطق مصراته وسرت والدواخل.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب الأحد، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع أتربة عالقة بالجو وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانًا الأحد مثيرة للأتربة والغبار خاصة على الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و33 درجة على غالبية المناطق تصل الأحد على جالو إلى 37 درجة.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة غائمة جزئيًا، وتكون صافية إلى قليلة السحب الأحد، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على غالبية المناطق معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 32 و36 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و39 درجة مئوية.

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