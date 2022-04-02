بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 02 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 02 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس يميل للاعتدال هذا اليوم على معظم المناطق الغربية, وأتربة عالقة بالجو في بعض المناطق الشرقية, ودرجات الحرارة تتجه للأرتفاع بداية من يوم الاثنين على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى الخمس وتكون جنوبية غربية على باقي المناطق وتتحول يوم الغد إلى شرقية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(19-24)مْ على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى الخمس, وتكون هذا اليوم مابين(26-30)مْ على مناطق مصراته-سرت والدواخل(تنخفض يوم الغد على مصراته وسرت), بينما تسجل ارتفاع بداية من يوم الاثنين على جميع المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع أتربة عالقة بالجو وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانا يوم الغد مثيرة للأتربة والغبار خاصة علي الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27- 33) مْ على أغلب المناطق، تصل يوم الغد على جالو إلى (37) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئيا وتكون صافية إلى قليلة السحب يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين(32-36) مْ وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 39) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:27)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:52).