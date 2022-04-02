البعث الأممية مهنئة الليبيين برمضان: على كل المعنيين بذل ما بوسعهم لرأب الصدع

استغلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فرصة التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، لتوجه النصح للشعب الليبي بضرورة تحقيق مقاصد الشهر الكريم من التسامح والإحسان لرأب الصدع فيما بينهم والمضي نحو الاستقرار.

وقدمت البعثة الأممية التهنئة للشعب الليبي بحلول شهر رمضان المبارك، في بيان لها، قائلة، «بحلول شهر رمضان المبارك، تتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي الكريم».

وعبرت عن أمنياتها، قائلة، «متمنيةً أن تَتحقق مقاصد الشهر الكريم المتمثلة بالصبر والتسامح والإحسان وأن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار».