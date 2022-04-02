الخارجية تبحث مع نظيرتها الفيتنامية إعادة فتح السفارة في طرابلس

بحثت وزارة الخارجية الليبية مع نظيرتها الفيتنامية إعادة فتح السفارة في العاصمة طرابلس والترتيبات اللازمة لمباشرة أعمالها من داخل طرابلس وكذلك عودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة شؤون آسيا وإستراليا بوزارة الخارجية أحمد النعاس مع نائب وزير الخارجية الفيتنامية “فام كوانغ هيو” بمقر الوزارة فى هانوي، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وسلم النعاس رسالة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لنظيرها الفيتنامي كما اجتمع مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا “بوي هانام” ومدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الفيتنامية “نيجوني ڤيت دونغ” لبحث إعادة فتح السفارة الفيتنامية في طرابلس ووضع كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة وكذلك عودة الشركات والعمالة الڤيتنامية إلى ليبيا.