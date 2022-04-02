فيما يلي ننشر نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم السبت (02/04/2022) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حيث تكون الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
وحذر المركز في نشرته من ريح براني نشط يوم الغد على ساحل زواره وطرابلس تصل سرعته الى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• صافية الي ظهور بعض السحب القليلة والعابرة.
• الريح براني بشكل عام ويكون متغير الاتجاه الى شلوق هذا اليوم على ساحل سرت ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 20) عقدة تصل يوم الغد الى (25) عقدة على ساحل زواره وطرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.00) متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل زواره وطرابلس.
•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
•الرؤيـة جيدة الى متوسطة هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• صافية الي ظهور بعض السحب القليلة والعابرة.
• الريح شلوق يتحول تدريجيا الى شرش على الخليج ويكون متغير الاتجاه الى براني على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (5-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب الغبار.
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