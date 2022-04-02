فيما يلي ننشر نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم السبت (02/04/2022) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حيث تكون الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

وحذر المركز في نشرته من ريح براني نشط يوم الغد على ساحل زواره وطرابلس تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• صافية الي ظهور بعض السحب القليلة والعابرة.

• الريح براني بشكل عام ويكون متغير الاتجاه الى شلوق هذا اليوم على ساحل سرت ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 20) عقدة تصل يوم الغد الى (25) عقدة على ساحل زواره وطرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.00) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل زواره وطرابلس.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة هذا اليوم بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• صافية الي ظهور بعض السحب القليلة والعابرة.

• الريح شلوق يتحول تدريجيا الى شرش على الخليج ويكون متغير الاتجاه الى براني على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (5-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب الغبار.