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الزادمة: على أهالي فزان وليبيا التوجه إلى التنمية الزراعية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية، عن تمنياته بأن يتوجه أهل فزان وكُل ليبيا إلى التنمية الزراعية التي تعتبر حجز الزاوية لتطور ونماء ورخاء أي دولة في العالم سواءً كانت متقدمة أو نامية.

وقدم «الزادمة»، في بيان له، الشكر والدعم لهيئة تنمية منطقة فزان الزراعية على مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض ليبيا الدولي للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية التي عُقدت خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس 2022م.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية، وتشجيع ودعم كافة المبادرات والملتقيات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التنمية الزراعية تساهم في تعزيز الاقتصاد والدخل القومي، وتوفر فرص عمل حقيقة للعديد من المواطنين والمواطنات، وتقضي على البطالة وتساهم مساهمه فعاله في الاكتفاء الذاتى.

 

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صحيفة الساعة 24

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