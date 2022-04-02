خبراء أمميون: الإفلات من العقاب يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في ليبيا

ربط خبراء تابعون للأمم المتحدة، بين ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، وبين تحقيق السلام وتقدم المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات نزيهة في مختلف أنحاء البلاد.

محققون أمميون تحدثوا، الإثنين، عن استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا، التي تشمل جرائم محتملة ضد الإنسانية، وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ما يعرقل انتقال البلاد إلى السلام والديمقراطية.

جاء ذلك في التقرير المرحلي والتكميلي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي ـ تابعت “بوابة الوسط” جزء منه ـ لإجراء حوار تفاعلي حوله في جلسة الأربعاء الماضي. وحذرت بعثة تقصي الحقائق، في التقرير الذي يغطي الفترة من نوفمبر الماضي حتى اللحظة الراهنة، من أن الانتهاكات المتعددة والواسعة النطاق تهدد نزاهة العملية الانتخابية وجهود التحرك نحو الديمقراطية.

أوجار: لا سلام دون وضع حد للانتهاكات

رئيس البعثة محمد أوجار قال للصحفيين: لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات، ولن تكون هناك ديمقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب، وفق وكالة “فرانس برس”.

البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، لفتت إلى ترهيب ومضايقة النشطاء والاعتداء على المحامين والقضاة، والانتهاكات الجماعية ضد الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والنساء والمحتجزين.

انتهاكات في السجون الليبية

وخلص تقرير البعثة الأول، الصادر في أكتوبر الماضي، إلى أن أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والإخفاء القسري في السجون الليبية قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية.

و أضاف أوجار أنه منذ ذلك الحين كشفنا مزيد الأدلة على أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون في ليبيا واسعة النطاق أو ممنهجة أو الاثنين معاً.

رئيس البعثة الأممية المستقلة قال إن بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو العام 2020 لن تعلق على التطورات السياسية في البلاد، ومع ذلك ركزت بشكل مكثف على الانتهاكات والجرائم التي يمكن على وجه الخصوص أن تعرقل انتقال ليبيا إلى حالة السلم والديمقراطية وحكم القانون.

تقارير مقلقة بشأن منظمات المجتمع المدني

أضاف: من وجهة نظرنا، فإن ثقافة الإفلات من العقاب التي تهيمن في أجزاء مختلفة من ليبيا تعيق هذا التحول، ولفت خبراء بعثة تقصي الحقائق إلى أنهم تلقوا تقارير مقلقة عن اعتداءات على منظمات المجتمع المدني ونشطاء في ليبيا.

التقرير استنكر حملة عامة تشوه سمعة عمل المجتمع المدني وتقلص المساحات المدنية، مشيراً إلى أن النشطاء يتعرضون للتهديد بشكل روتيني على الإنترنت ويعيشون في ظل خوف دائم من الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

أيضاً أشار إلى نشر تسجيلات فيديو مروعة لاعترافات نشطاء على صفحة “فيسبوك “الخاصة بالأمن الداخلي في طرابلس، وقالت اللجنة إنها تخشى أن تكون مثل هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، وتهدف إلى ترهيب النشطاء.

أولى زيارات البعثة إلى طرابلس

وفي 28 أغسطس الماضي، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بياناً، كشفت فيه أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أجرت زيارتها الأولى إلى طرابلس قبل نهاية أغسطس ذاته، لكن الكثير من الشهود رفضوا التعامل مع البعثة خوفاً على سلامتهم.

في حينه، أوضح رئيس بعثة تقصي الحقائق، المغربي محمد أوجار، رفض الكثير من الشهود التعامل مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خوفاً على سلامتهم، ودعوْنا السلطات الليبية إلى ضمان حرية الأفراد في التعاون مع البعثة.

ووفق بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أوضح أن أوجار الهدف الرئيسي لزيارتنا يقضي بتعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية في تنفيذ ولايتنا، مضيفًا أن مجلس حقوق الإنسان حثّ السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، ويسعدنا أن نرى الالتزام الذي أبدته السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتنا في عملنا.

معلومات عن الانتهاكات في ليبيا

وخلال الزيارة التي دامت أربعة أيام، وقدمت فيها البعثة معلومات مستجدة إلى السلطات الليبية حول عملها، قبيل رفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، وعقب مهمة تحقيق، أجريت سابقاً في يوليو 2021.

وبحسب البيان، تمكنت البعثة من جمع قدر كبير من المعلومات، على الرغم من التحديات بما في ذلك محدودية الوقت والقيود على السفر بسبب كـوفيد-19.