باشاغا: شهر رمضان فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن شهر رمضان فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلافات والتكاتف من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والنهوض بليبيا إلى أعلى المستويات.

وأضاف باشاغا في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أسأل الله تعالى خلال هذه الايام المباركة أن يجمع شمل الليبيين ويعزز روح التسامح والوحدة بينهم، وأن يحفظ هذا البلد العزيز من كل سوء ويحميه من كل مكروه

وتقدم باشاغا باسم الحكومة الليبية، بأحر التهاني وأطيب الأماني للشعب الليبي وللأمة الاسلامية جمعاء.