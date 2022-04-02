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حبس عميد بلدية العواتة السابق احتياطيا لاستيلائه على أموال للنازحين

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمرت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالحبس الاحتياطي لمسؤوليْن ببلدية العواتة بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخصصة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين جنوبي طرابلس إلى نطاق البلدية عام 2019.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن استيلاء كلٍّ من عميد بلدية العواتة السابق والمراقب المالي المشرف على الحسابات على مبلغ مالي قدره 549,800 دينار.

وأشارت النيابة إلى أنه تم رد جزء من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتيْ الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

 

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قناة 218 الليبية

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