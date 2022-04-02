حبس عميد بلدية العواتة السابق احتياطيا لاستيلائه على أموال للنازحين

أمرت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالحبس الاحتياطي لمسؤوليْن ببلدية العواتة بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخصصة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين جنوبي طرابلس إلى نطاق البلدية عام 2019.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن استيلاء كلٍّ من عميد بلدية العواتة السابق والمراقب المالي المشرف على الحسابات على مبلغ مالي قدره 549,800 دينار.

وأشارت النيابة إلى أنه تم رد جزء من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتيْ الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

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