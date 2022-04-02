الاستراتيجية العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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علق السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على ما نشره وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكي بشأن تنفذ الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار.

وقال نورلاند إن استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا تمثل التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية.

وأكد أن بلاده تعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعلن عن تنفيذ استراتيجية عشرية لمنع الصراعات في ليبيا ودول أخرى.

وقال بلينكن عبر حسابه على تويتر :”سننفذ جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

في حين تابع :”ستعمل الولايات المتحدة مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كل من ليبيا وهايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب إفريقيا”.

وفي سياق ليس ببعيد قالت السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الكبير ونائب المحافظ الحبري.

في حين أوضحت السفارة أن الكبير والحبري اطلعوا السفير الأمريكي خلال لقائهم في تونس على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد. وتأمل الولايات المتحدة أن تجلب هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي.

في حين شدّد السفير على أمله في أن يكون التقدم على صعيد إعادة توحيد مصرف. ليبيا المركزي أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع. التي ينبغي أن تستمر في جميع. القطاعات.