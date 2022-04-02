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أوحيدة: مستوى التهاني بـ”رمضان” في ليبيا يُشعرك أنهم يصافحون الملائكة في الطرقات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أبدى الصحفي الليبي المقيم في بروكسل، علي أوحيدة،  تعجبه من حال الليبيين في شهر رمضان، قائلًا : عندما تقرأ الابتهالات والدعوات والتمنيات والتبريكات بمناسبة رمضان تتساءل لماذا البلاد في حالة فرقة وانقسام وتشرذم وانحطاط طوال العام.

وأضاف أوحيدة على “تويتر”: ليس الكل يتظاهر من أجل الوطن فالوطن في السر ليس في العلن، ترى مستوى التهاني نقول أنك تعيش من أناس وأشخاص تصافحهم الملائكة بالطرقات من حبهم للصيام والقيام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، لكن الواقع أن لكل منهم دين يدين به، وفق قوله.

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قناة ليبيا الحدث

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