البعثة الأممية: آمل أن يبذل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدما نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار.

وتقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” بمناسبة شهر رمضان بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي الكريم متمنيةً أن تَتحق مقاصد الشهر الكريم المتمثلة بالصبروالتسامح والإحسان وأن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار.

من جانبها أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن أملها أن يكون شهر رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة.

وتقدمت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” بأسمى آيات التهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز بحلول شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها أن يكون هذا الشهر الفضيل موسم خير وسلام وتوافق ومناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة.