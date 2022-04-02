تعرف على حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك

لعنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا يميل للاعتدال اليوم السبت على معظم المناطق الغربية، وأتربة عالقة بالجو في بعض المناطق الشرقية، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتتجه درجات الحرارة للارتفاع بداية من بعد غدٍ الإثنين على أغلب مناطق ليبيا، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى الخمس وتكون جنوبية غربية على باقي المناطق، وتتحول غدًا إلى شرقية نشطة السرعة، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى الخمس، وتكون اليوم بين 26 و30 درجة مئوية على مناطق مصراتة – سرت والدواخل (تنخفض غدًا على مصراتة وسرت)، بينما تسجل ارتفاعًا بداية من يوم الإثنين على جميع المناطق.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة تكون السماء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب غدًا. والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع أتربة عالقة بالجو، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة أحيانًا غدًا مثيرة للأتربة والغبار خاصة على الدواخل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق، تصل غدًا على جالو إلى 37 درجة مئوية.

بينما تكون السماء في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة غائمة جزئيًا وتكون صافية إلى قليلة السحب غدًا. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق معتدلة السرعة تنشط أحيانًا غدًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم الغد.

وفي الكفرة – السرير- تازربو تكون حالة السماء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.