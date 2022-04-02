عودة ميسرة للعمالة.. ضمن مباحثات الرضا مع ائتلاف الشركات المصرية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا، خلال لقائه في القاهرة مع ائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية بليبيا؛ آليات تنقل العمالة المصرية، وسبل تسهيل إجراءات منح التأشيرات والإقامة لضمان عودة ميسرة للعمالة ومباشرتها لمهامها.

وأكد الرضا على أن هناك تواصلاً مستمرًا مع السفارة المصرية في طرابلس فيما يخص الشأن العمالي، مشيرًا إلى أن ائتلاف الشركات المصرية سيعمل على تنفيذ 6 مشروعات سيتم البدء فيها بعد نهاية شهر رمضان، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة طرابلس.

وكشف الرضا عن أنه سيتم تسفير قرابة 2,500 عامل مصري للبدء في المشروع بمشاركة 30% من العمالة الليبية كتشغيل و 20% آخرين كتدريب وفقًا للقانون.

وكان الرضا قد بحث مع نظيره المصري محمد سعفان، في وقت سابق، أهمية التأمين الصحي للعمالة المصرية المتوجهة إلى ليبيا عبر إعداد وثيقة تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج.

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