مبروكة توغي: شهر رمضان فرصة للإحساس بالفقراء والمساكين

هنَّأت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، مبروكة توغي الليبيين و المسلمين كافةً بحلول شهر رمضان المبارك،

وقالت توغي في بيانٍ لها على “فيسبوك”: أتقدم بأعطر التهاني والأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم جعله الله شهر خير و بركة علينا وعلى جميع المسلمين، مضيفة: رمضان هو فرصة لتنقية النفس وترويض الجسد، وردع الأهواء، والإحساس بالفقراء والمساكين.

كما دعت لاستغلال هذا الشهر الفضيل للدعوة إلى التسامح ونبذ الخلافات ولرفع الظلم عن المظلومين والمستضعفين في الأرض.

وأضافت بأن رمضان هو محطّة إيمانيّة وروحانيّة عظيمة نجدّد من خلالها اطباعنا بصبغةِ ديننا الذي ارتضاهُ الله لنا، نحطّ رِحالنا لنتخفف من أحمالِ الدّنيا وأثقالها، ولنُشذّبَ عوالقها في قلوبنا، ولنتذكّر في رمضان أننا مسافرون وأنّ خيرَ الزّادِ التقوى. ولتكون منهاجاً لنا في حياتنا لرأب الصدع، وزيادة أواصر التآلف الاجتماعي والرحمة والإحسان.

وختمت نسأل الله أن يوفق جميع الصائمين لصيام نهاره وقيام ليله وجعلنا الله من الذين يتّقون ، وبارك الله لي ولكم في رمضان وجعله لنا خيرَ مغنم وخيرَ زاد.