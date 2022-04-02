أسعار صرف العملات في السوقين الرسمية والموازية (26 مارس –31 مارس 2022)

تباين الأداء الأسبوعي لأداء العملات الرئيسية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية.، الأسبوع الماضي.

في السوق الرسمية، صعد سعر الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين مسجلًا 4.66 الخميس الماضي مقابل 4.64 دينار الأحد، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي..

وصعد الجنيه الإسترليني 5 قروش إلى 6.15 دينار مقابل 6.10 دينار، بينما انخفض اليورو 6 قروش، مسجلاً 5.12 دينار مقارنة بـ 5.18 دينار أمس. واستقر الدينار التونسي عند 1.57 دينار، كما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.

وفي السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا أمام الدينار خلال تعاملات الخميس الماضي في السوق الموازية، إذ سجل 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار السبت الماضي. وصعد سعر اليورو مسجلًا 5.40 دينار مقابل 5.37 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.54 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية والدينار التونسي، اللذين سجلا 0.33 دينار و1.67 دينار على الترتيب.