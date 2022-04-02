رأس لانوف: لجنة تسييرية لإدارة المركز الطبي.. وإجراءات تسهل أوضاع الموظفين الصعبة

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم السبت، تكليف لجنة تسييرية من قبل مصلحة النفط لإدارة وتشغيل المركز الطبي رأس لانوف خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الشأن.

كما قررت الشركة اتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف التسيير على موظفيها في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة، ومن هذه الإجراءات، خفض قيمة الأقساط الشهرية للسلف المالية، مع وقف خصم أقساط السلف حاليًا.

وأشارت الشركة إلى معاناة المستخدمين خصوصًا في هذه الظروف المالية القاهرة والصعبة التي يعاني منها قطاع النفط بسبب عدم اعتماد الميزانيات وشح الموارد المالية، إلى أن وصل الأمر إلى قوت العمال وأسرهم وهو المرتب الشهري، ولذلك تقرر منح مستخدمي الشركة قروضًا مالية دون فائدة عن طريق مصرفي الوحدة والتجاري.

كما اعتمدت الشركة خطة التدريب الخارجي للعام 2021، وانتهت من إعداد ضوابط وآلية تنفيذ الترقيات الوظيفية لهذا العام، مع الأخذ في الاعتبار توجيه رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن ضرورة رفع العدد الكلي المستهدف وفق ضوابط وشروط تضمن إنصاف جميع الفئات الوظيفية.