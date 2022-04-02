العابد: العمالة المصرية تبدأ تنفيذ 6 مشاريع بعد رمضان 

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي العابد الرضا، مندوبي ائتلاف الشركات المصرية تنقل الأيدي العاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج خصوصا مشاريع عود الحياة التي أطلقتها الدبيبة.

والتقي «العابد» مندوبي ائتلاف الشركات المصرية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية والمحلق العمالي بالقاهرة ومساعده ومندوبين عن وزارة القوى العاملة المصرية.

وأكد خلال لقائه مندوبي إتلاف الشركات التي تم التعاقد معها لتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في قطاعي المواصلات والإسكان، آليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى ليبيا، وسبل تسهيل إجراءات منح التأشيرات والتنقل والإقامة وغيرها من التفاصيل المتعلقة بضمان عودة ميسرة للأيدي العاملة والشركات المصرية وتذليل أي أمور عالقة.

وأضاف، أن “هناك تواصلاً مستمراً مع السفارة المصرية بطرابلس فيما يخص الشأن العمالي وتم التأكيد على أن اتئلاف الشركات المصرية سيعمل على تنفيد 6 مشاريع سيتم البدء فيها بعد نهاية شهر رمضان المبارك بدأً بمشروع الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، من خلال تسفير 2500 عامل مصري تقريبا، مع 30% عمالة ليبية كتشغيل، و20% عمالة ليبية كتدريب وفقا للقانون.