كشبور: حكومة الدبيبة لاتملك سن قوانين تخص العملية الانتخابية

ليبيا – قال المحامي الليبي، المهدي كشبور إن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها لاتملك سن قوانين تخص العملية الانتخابية فعلا، لكنها تملك تقديم مشاريع القوانين لسنها سواء من قبل السلطة التشريعية أو للسلطة السيادية لإصدارها بمراسيم، وهو ما تقوم به الحكومة بل يحق لأي كان أن يقترح مشروع قانون .

كشبور أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن مخرجات لجنة الحوار السياسي الليبي نصت صراحة على أنه من ضمن صلاحيات الحكومة تقديم مشاريع القوانين اللازمة لأداء عملها ومن ضمن مهامها العملية الانتخابية، وبالتالي لا حرج في تشكيل هذه اللجنة وأن تقوم بمراجعة مسودة قانون الانتخابات وتنقيحه تمهيدا لإقراره من قبل السلطة المختصة.

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