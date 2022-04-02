إجلاء 119 مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى روندا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم إجلاء 119 من المهاجرين غير الشرعيين من الفئات الأشد ضعفًا من ليبيا لبر الأمان في رواندا.

وكشف التقرير أن من تم إجلاؤهم يمثلون مجموعة من الرجال والنساء والأطفال أصغرهم. أقل من عام واحد من دول إريتريا والسودان وجنوب السودان والصومال. ومعظمهم عاشوا في مناطق حضرية في العاصمة طرابلس، فيما احتجز الآخرون بشكل تعسفي لعدة أشهر.

ونقل التقرير عن رئيس بعثة المفوضية في ليبيا بالإنابة “جمال زموم” قوله: “تستمر. رحلات الإجلاء هذه من ليبيا في توفير الأمل والأمان للمحاصرين في البلاد ويكمن. نجاحها في سخاء المانحين والتعاون والتنسيق الجيدين مع السلطات الليبية والرواندية”.

في حين أضاف “زموم” قائلًا: “هنالك حاجة إلى بذل جهود إضافية من البلدان الأخرى لتسريع تنفيذ الحلول الدائمة من رواندا وتوفير المزيد من فرص إعادة التوطين لمن هم أكثر ضعفًا في ليبيا”

وفي سياق ليس ببعيد ارتفع عدد ضحايا غرق مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة. سواحل طبرق بشرق ليبيا إلى 19. وذكر، الأربعاء إنه تم العثور على جثة لمهاجر. مصري.

وأوضح جبران، لأخبار ليبيا24، أن العثور على الجثة جاء بعد بلاغ من أحد المواطنين. بوجود جثة مهاجر على شاطئ داليا شرق طبرق بحوالي 25 كيلو مترا.

في حين أضاف، تم تحرك أفراد أمن السواحل وتم العثور على الجثة ونقلت إلى مشرحة مركز طبرق الطبي.

في حين قال جبران، إن التعرف على هوية صاحب الجثة جاء بواسطة الصور التي وصلت لأمن السواحل من أسرته في مصر، وذلك من خلال ملابسه.