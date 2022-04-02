إيطاليا وفنلندا تبحثان تطورات الوضع في ليبيا

بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، إيتوري سيكوي، اليوم السبت، مع وزير الدولة الفنلندي ماتي أنتونن، الوضع في ليبيا وأوكرانيا، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.

والتقى فرانشيسكو سيكوي، الخميس الماضي، نظيره القبرصي، السفير كورنيليوس كورنيليو للتشاور حول القضايا الثنائية والأوروبية الرئيسية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا الهجرة والحوكمة الاقتصادية.

كما كان اللقاء مناسبة لتبادل مثمر للآراء حول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الأمين العام للخارجية الإيطالية على وجه الخصوص التزام إيطاليا بإجراء حوار شامل بين جميع الجهات الفاعلة المعنية، إدراكًا منها أن استقرار المنطقة يمثل أولوية مشتركة، وكذلك لضمان أمن الطاقة في أوروبا.