ليبيا وتونس تتفقان على وضع بطاقة خاصة لرجال الأعمال

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع محافظ البنك المركزي بتونس مروان العباسي على إمكانية وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبين في تونس وإجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد احداث فبراير

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي التونسي بحثا أوجه التعاون بين ليبيا وتونس في دعم وتشجيع القطاع بالبلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الاعمال.

وتطرق اللقاء لطرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين وسُبل تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والاجنبي.

وأكد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.