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البعثة الأممية تطالب بتحقيق مقاصد رمضان ورأب الصدع لتحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية إلى ضرورة تحقيق مقاصد الشهر الكريم من التسامح والإحسان لرأب الصدع والمضي نحو الاستقرار في ليبيا.

قالت البعثة في بيان لها، “بحلول شهر رمضان المبارك، تتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي الكريم”.

وتمنت لبعثة الأممية أن تتحقق مقاصد الشهر الكريم المتمثلة بالصبر والتسامح والإحسان وأن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدمًا نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار.

 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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