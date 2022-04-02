مساع ليبية لحماية أموال المواطنين في تونس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي؛ أوجه التعاون بين البلدين في دعم وتشجيع القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.

واتفق الطرفان على دراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس و إجراء مصالحات عادلة للأموال المُصادَرة من الليبيين، إلى جانب إمكانية وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة.

وأكد الحويج خلال اللقاء، على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني، والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تساهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

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