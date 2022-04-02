المنفي: مرض التوحد تحدي وليس إعاقة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد أنه يعتبر تحديا وليس إعاقة.

وقال المنفي في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد هو يوم يوحد نظرتنا كآباء وأمهات ومجتمع إلى هذا المرض، باعتباره تحديا وليس إعاقة”.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثاني من أبريل سنويا، ليكون هو اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وتم اعتماد اليوم رسميا في 18 ديسمبر من عام 2007.

ومرض التوحد هو اضطراب في النمو يتميز بالعواطف السلوكية والتواصلية التي تؤثر على قدرة الشخص على التنقل في التفاعلات الاجتماعية، كما يسبب سلوكًا متكررًا ومقيّدًا.