أسرة تتعرض لحادث مروري نتيجة السرعة في سرت.. ووفاة والدة السائق

تُوفيت سيدة في حادث مروري لمركبة من النوع كيا سيدونا، بالطريق الساحلي أبوقرين في مدينة سرت مساء أمس الجمعة.

وكان على متن السيارة عائلة كاملة تتكون من 6 أفراد رجال ونساء، ونتج عن الحادث حالة وفاة واحدة وإصابة الآخرين، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة الناتج عن السرعة.

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وقالت مصادر من قسم مرور أبوقرين لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع شرق منطقة أبوقرين بحوالي 20 كم باتجاه سرت، وأن قائدها رجل من مواليد العام 1979 ويسكن في بنغازي، وقد رافقه كل من والدته وأخيه وابنة أخيه وأخواته.

وتُوفيت الوالدة في الحال وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زمزم القروي حيث أجريت الإسعافات الأولية لهم ومن ثم نقلهم إلى مركز مصراتة الطبي (الطوارئ) لاستكمال العلاج.

السيارة التي انفجر إطارها في سرت وتسببت في وفاة سيدة، 2 أبريل 2022. (بوابة الوسط)