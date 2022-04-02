الرقابة على الأغذية يتمكن من ضبط لحوم فاسدة خلال حملة في طرابلس

العنوان-طرابلس

تمكن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من ضبط لحومًا فاسدة خلال حملة على إحدى الأسواق في طرابلس.

وخلال حملة الجمعة، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، عثر المفتشون على لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى لحوم ظاهر عليها علامات فساد.

وأوضح المركز في بيان له أن المفتشون سجلوا عدم وجود شهادات صحية مع بعض العاملين في السوق، وافتقار الثلاجات للنظافة العامة، إضافة إلى وجود كميات من الكبدة المجمدة المحظور تداولها، مع خلط بين أصناف اللحوم والفواكه بالمخالفة للاشتراطات الصحية متمثلة في التخزين الجيد، وأيضًا وجود صبغات مجهولة المصدر مضافة إلى اللحوم المصنعة، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.