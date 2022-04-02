الدبيبة يؤكد ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل كافة مشاكلها وإحالة مخصصاتها

ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الخميس بزيارة إلى ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تفقد سير العمل بالوزارة والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بها وكان في استقباله وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة.

الدبيبة عقد بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”” اجتماع موسع مع الإدارات والمكاتب بالوزارة، قدّمت المنقوش خلاله موجزاً حول مناشط الوزارة خلال العام الحالي، وكيفية تعاملها مع كافة الملفات الإقليمية والدولية.

كما وضعت المنقوش الدبيبة في صورة الصعوبات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج والتي تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة أوضاعها.

وقدّم الدبيبة في كلمه له الشكر لكافة العاملين بوزارة الخارجية على نجاحهم في تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا الذي يتم تنظيمه لأول مرة داخل ليبيا خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل كافة مشاكلها، وإحالة مخصصاتها سواء كانت في الباب الثاني أم الثالث، وكذلك ضرورة انتظام مرتباتهم بالخارج.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض ضوئي تفصيلي يوضح التحديات التي تواجه وزارة الخارجية والسفارات الليبية في الخارج.

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