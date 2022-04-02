الحويج يبحث مع المركزي التونسي تقديم التسهيلات للشركات ورجال الأعمال

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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي؛ آليات دعم وتشجيع القطاع المالي وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، التقى وزير الاقتصاد خلال زيارته لتونس مع وزير التخطيط التونسي سمير سعيد. حيث تم مناقشة تعزيز التبادل التجاري المشترك في الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية.

كما جرت مناقشة ضرورة وضع تصور مشترك لدفع التبادل والاستثمار المشترك، خاصة في بعض القطاعات الحياتية. وذات البعد الاستراتيجي ومنها المواد الأولية، وكذلك الخدمات الصحية.