وزارة الاقتصاد تطلع على التجربة التونسية في تنظيم وتوزيع الأدوية

اجتمع مستشار وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات الطبية ليلى العربي مع مدير عام الصيدلية المركزية التونسية بشير الايرماني للاطلاع على التجرية التونسية في تنظيم وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية وتحديد أسعارها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الحضور اطلعوا خلال الاجتماع الذي عقد في تونس على الآلية المعتمدة بتونس والضوابط المعمول بها في توزيع وبيع الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم الشركات الموردة لها عبر جهات الاختصاص في البلاد كما تم مناقشة آلية منح رخص وترويج للشركات الأجنبية لبيع الدواء في تونس بنسبة12.5% أقل من سعر بيع الجملة في بلد المنشأ ومدى إمكانية تطبيقها في دولة ليبيا.

واتفق الجانبان على تنظيم فعاليات مشتركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع بالسوق المحلي.