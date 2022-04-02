الحويج والمركزي التونسي يبحثان تقديم التسهيلات للشركات ورجال الأعمال

العنوان-تونس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحويج، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي؛ آليات دعم وتشجيع القطاع المالي وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.

وبحسب منصة حكومتنا، اليوم السبت، التقى وزير الاقتصاد خلال زيارته لتونس مع وزير التخطيط التونسي سمير سعيد حيث تم مناقشة تعزيز التبادل التجاري المشترك في الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية.

كما تم مناقشة ضرورة وضع تصور مشترك لدفع التبادل والاستثمار المشترك، خاصة في بعض القطاعات الحياتية وذات البعد الاستراتيجي ومنها المواد الأولية، وكذلك الخدمات الصحية.