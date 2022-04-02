الكبير والحبري يطلعان نورلاند على تطورات توحيد المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، اجتماعا مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وجرى اطلاعه على التقدم المحرز في مشروع التوحيد، حسبما ذكر المصرف في بيان اليوم السبت.

وأشار المصرف إلى أن أولى ثمار مشروع التوحيد تمثلت في إرسال سيولة نقدية من المركزي بطرابلس إلى فرع المركزي ببنغازي. ليتم توزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية لشهر رمضان.

وأرسل المصرف خمس شحنات من السيولة إلى بنغازي، لتوزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وكان آخر الشحنات وصلت الأربعاء الماضي بقيمة 100 مليون دينار، فيما قال المركزي إنها واحدة من الشحنات المبرمج. نقلها إلى بنغازي بقيمة مليار دينار، وقد بدأ إرسال الشحنات السبت الماضي.