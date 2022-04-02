إطلاق الناشط منصور عاطي بعد 10 أشهر من الاختفاء

أُطلق الناشط منصور عاطي، مدير جمعية الهلال الأحمر في أجدابيا، بعد 10 أشهر من الاختفاء القسري على أيدي جهات لم يجر الكشف عنها، حسبما ذكر أصدقاء لعاطي على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وجرى تداول صور لأول ظهور لمنصور عاطي وهو يقف إلى جانب عميد قبيلة المغاربة الشيخ صلاح لطيوش.

وخطف عاطي في أوائل يونيو الماضي من قبل مجهولين من أمام مقر جمعية الهلال الأحمر في أجدابيا، إذ عثر على سيارته قرب مقر عمله دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه.

– اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا في ظروف غامضة

– نشطاء وسياسيون يطالبون وزارة الداخلية بالكشف عن مصير الناشط منصور عاطي

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وعقب ذلك، نادى نشطاء وسياسيون ومهتمون بالشأن العام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإطلاقه وكشف خاطفيه ومحاسبتهم، دون أن تلقى هذه الدعوة استجابة، ولم يعرف حتى اللحظة الجهة التي كانت وراء خطف الناشط المدني.

كما عبرت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة في أوائل يونيو عن قلقهما على مصير الناشط، مطالبين الجهات المختصة بكشف مصيره والعمل على إطلاقه فورًا.

الناشط منصور عاطي مدير فرع الهلال الأحمر في أجدابيا. (الإنترنت)