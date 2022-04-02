ليبيا الان

سهيل الغرياني: تقدير والدي والمشايخ من تقدير دين الله وشريعته

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا سهيل الغرياني، نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني الليبيين إلى توقير والده، معتبراً أن تقديره من تقدير دين الله وشريعته، وفق قوله

سهيل قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “مشايخنا وتيجان رؤوسنا، تقديرُهم قدرَهم من تقدير دين الله وشريعته، وعلامة الحب رفع الشيء وتوقيره، والمرء يُحشر مع من أحب”.

وجاء ذلك تعليقاً على صورة تضم كل من والده الغرياني، وامحمد خماج مفتي الزاوية، وعمر مولود مفتي الزاوية وعضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك