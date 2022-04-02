سهيل الغرياني: تقدير والدي والمشايخ من تقدير دين الله وشريعته

ليبيا – دعا سهيل الغرياني، نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني الليبيين إلى توقير والده، معتبراً أن تقديره من تقدير دين الله وشريعته، وفق قوله

سهيل قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “مشايخنا وتيجان رؤوسنا، تقديرُهم قدرَهم من تقدير دين الله وشريعته، وعلامة الحب رفع الشيء وتوقيره، والمرء يُحشر مع من أحب”.

وجاء ذلك تعليقاً على صورة تضم كل من والده الغرياني، وامحمد خماج مفتي الزاوية، وعمر مولود مفتي الزاوية وعضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية.