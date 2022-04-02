الإفراج عن منصور عاطي بعد 10 أشهر من فقدان الاتصال به

أطلق سراح رئيس جمعية الهلال الأحمر في اجدابيا منصور عاطي بعد مرور عشرة أشهر على فقدان الاتصال به.

وفقد الاتصال بعاطي، مطلع شهر يونيو من العام 2021، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن آخر مكان شوهد فيه هو قرب مفترق شارع طرابلس بمدينة اجدابيا.

وتوالت، منذ اختفاء عاطي، المطالبات الحقوقية والدولية بضرورة الكشف عن مصيره، فقد دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى الإفراج غير المشروط عنه، وحثت جميع السلطات في البلاد إلى ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه.

كما طالبت منظمتا العفو الدولية وحقوق الإنسان بالكشف عن مصيره وسرعة الإفراج عنه، وهو ما دعت إليه السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان لها عقب حادثة اختفائه.

جديرٌ بالذكر أن عاطي عمل منتجا للجزء الثالث من سلسلة شط الحرية 3، كما تقلّد مناصب عدة في إدارة المؤسسات المعنية بالعمل المدني في ليبيا.

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